Правительство Польши конфисковало базу отдыха у посольства РФ под Варшавой

Польские власти приняли решение об изъятии баны отдыха недалеко от Варшавы, которая находилась под контролем российского посольства.

3 ноября заместитель министра Польши по климату и окружающей среде Эдвард Сярка публично заявил, что польские лесничие конфисковали базу отдыха на территории населённого пункта Яблонна недалеко от от Варшавы, которая была официально арендована посольством Российской Федерации.

Сярка подчёркивает, что расторжение контракта об аренде данной базы отдыха Россией было расторгнуто властями Польши ещё в начале весны из-за того, что представители российского посольства систематически не оплачивали обязательства арендодателя.