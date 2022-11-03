Депутат Госдумы России предложил увеличить срок службы в армии до двух лет
2022-11-03 08:00
Депутат Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в российской армии до двух лет.
Для повышения уровня подготовки военнослужащих, срок службы в армии следует увеличить до двух лет, заявил депутат Государственной думы России Михаил Шеремет.
"Нынешний формат не может обеспечить качественной подготовки солдата", - сказал он.
Увеличение продолжительности военной службы повысит боеспособность российской армии, убежден депутат. Шеремет не исключил подготовку соответствующего законопроекта для последующего рассмотрения этого вопроса в парламенте страны.
Опубликовано: Максим Алексеев
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