Депутат Госдумы России предложил увеличить срок службы в армии до двух лет

Депутат Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в российской армии до двух лет.

Для повышения уровня подготовки военнослужащих, срок службы в армии следует увеличить до двух лет, заявил депутат Государственной думы России Михаил Шеремет.

"Нынешний формат не может обеспечить качественной подготовки солдата", - сказал он.

Увеличение продолжительности военной службы повысит боеспособность российской армии, убежден депутат. Шеремет не исключил подготовку соответствующего законопроекта для последующего рассмотрения этого вопроса в парламенте страны.