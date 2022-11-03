Киркоров обругал Викторию Боню матом и назвал «бездарной»

Телеведущая заступилась за Наргиз Закирову, которую певец оскорбил прямо со сцены во время своего концерта в Ташкенте.

Певец Филипп Киркоров обругал матом телеведущую Викторию Боню, осудившую поп-короля за высказывание в отношении Наргиз Закировой, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на соцсети певца.

Как напоминает издание, Филипп Бедросович назвал Закирову «уродиной» прямо со сцены во время своего концерта в Ташкенте. Виктория Боня осудила Киркорова за это.

«Какой отвратительный поступок! Настоящий мужчина не позволил бы себе такого никогда», — написала светская львица в посте. Она также отметила, что у певца «не осталось ничего мужского».

Киркоров теперь нецензурно высказался и в адрес Брни.

«Еще одно ... возомнило себя кем-то, и к собственному нулю решило приставить единицу, чтобы стать десяткой!» - Филипп Бедросович также задался вопросом, сколько еще Виктория будет о себе напоминать.

Кроме того, Киркоров назвал Боню «бездарной».