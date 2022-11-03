Остудин посочувствовал Брежневой из-за ее незавидной участи с псевдонимом Vera
2022-11-03 14:51
Музыкальный продюсер Алексей Остудин убежден, что певицу Веру Брежневу с новым псевдонимом Vera ничего хорошего в плане карьеры не ждет.
Вера Брежнева взяла новый сценический псевдоним Vera, решив петь только на украинском языке. На афишах же концерта исполнительницы в Риге значится прежнее имя.
Продюсер Алексей Остудин убежден, что это произошло против воли артистки, так как организаторам выступления певицы нужно, чтобы билеты продавались.
Продюсер сообщил в комментарии порталу BLITZ+, что псевдоним Vera никто не знает, а кто такая Вера Брежнева, знает практически каждый.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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