Билли Айлиш призывает своих фанатов голосовать

Билли Айлиш призывает фанатов голосовать на промежуточных выборах: «На кону наши права, наши свободы и наше будущее».

В пятницу 20-летняя певица опубликовала видео, призывающее своих поклонников прийти на избирательные участки.

И хотя Айлиш не высказалась в поддержку какого-либо конкретного кандидата, уроженка Калифорнии ясно дала понять, чего она стоит по таким важным вопросам, как право на аборты.

Айлиш приложила свою фотографию со своей семьей, включая брата Финнеаса и его подругу Клаудию Сулевски, когда они опускали свои бюллетени."Это было так просто", - прокомментировал Финнеас, который в начале этого года вместе со своей сестрой получил "Оскар" за лучшую оригинальную песню.

Айлиш попросила своих последователей составить свои собственные планы голосования, подписав их вдохновляющей запиской: "Давайте покажем им, как выглядит наша сила", - сказала она.