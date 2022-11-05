Ученые выяснили, как недостаток сна меняет организм человека
Сомнолог Мария Манасеина и другие учёные выяснили, что недостаток сна может стать причиной болезней всего организма человека.
Сон имеет важное значение для организма млекопитающих, в том числе для человека, а длительное отсутствие сна убивает организм, ведь данное функциональное состояние человека связано с необходимостью упорядочения информационных потоков и восстановления ресурсов организма.
Российский сомнолог Мария Манасеина и ряд других отечественных и зарубежных учёных провели множество экспериментов, в ходе которых выяснили, что сон необходим для здоровья как головного мозга, так и внутренних органов.
В результате депривации сна происходят изменения в головном мозге – в частности, в мозговой ткани накапливаются продукты деятельности нейронов, в том числе бета-амилоида, накопление которого является причиной болезни Альцгеймера.
Также в результате депривации сна возникают изменения внутренних органов, причём в отсутствие стресса изменения во внутренних органах при депривации сна более выражены, чем в головном мозге.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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