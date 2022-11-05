Ученые выяснили, как недостаток сна меняет организм человека

Сомнолог Мария Манасеина и другие учёные выяснили, что недостаток сна может стать причиной болезней всего организма человека.

Сон имеет важное значение для организма млекопитающих, в том числе для человека, а длительное отсутствие сна убивает организм, ведь данное функциональное состояние человека связано с необходимостью упорядочения информационных потоков и восстановления ресурсов организма.

Российский сомнолог Мария Манасеина и ряд других отечественных и зарубежных учёных провели множество экспериментов, в ходе которых выяснили, что сон необходим для здоровья как головного мозга, так и внутренних органов.

В результате депривации сна происходят изменения в головном мозге – в частности, в мозговой ткани накапливаются продукты деятельности нейронов, в том числе бета-амилоида, накопление которого является причиной болезни Альцгеймера.

Также в результате депривации сна возникают изменения внутренних органов, причём в отсутствие стресса изменения во внутренних органах при депривации сна более выражены, чем в головном мозге.