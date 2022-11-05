В США родители выступают против запрета на использование мобильных телефонов в школах
2022-11-05 23:34
Учителя считают, что мобильные телефоны мешают детям учиться, поэтому устройства должны быть запрещены в школах.
Но многие родители с этим не согласны. За время пандемии они привыкли находиться в постоянном контакте с детьми, и не желают отказываться от этого.
Некоторые боятся потерять связь с ребенком во время массовой стрельбы.
Более десяти лет назад около 90% государственных школ в США запрещали использование мобильных телефонов, но в 2015-2016 учебном году этот показатель сократился до 65%.
Опубликовано: Светлана Репина
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