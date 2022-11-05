В США родители выступают против запрета на использование мобильных телефонов в школах

Учителя считают, что мобильные телефоны мешают детям учиться, поэтому устройства должны быть запрещены в школах.

Но многие родители с этим не согласны. За время пандемии они привыкли находиться в постоянном контакте с детьми, и не желают отказываться от этого.

Некоторые боятся потерять связь с ребенком во время массовой стрельбы.

Более десяти лет назад около 90% государственных школ в США запрещали использование мобильных телефонов, но в 2015-2016 учебном году этот показатель сократился до 65%.