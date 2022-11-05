Китай вносит поправки в гендерный закон, чтобы обязать женщин подчиняться семейным ценностям

В Китае приняли поправку к Закону о защите прав и интересов женщин. Это связано со снижением рождаемости и количества браков в стране.

Поправка также внесла изменения в дела о сексуальных домогательствах и дискриминации, в том числе запрет на ограничения занятости, которые лишают женщин продвижения по службе из-за их семейного положения или беременности.

Работодатели будут привлечены к ответственности, если будет доказано, что они нарушили интересы женщин, а также их трудовые права и права на социальное обеспечение.

Государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что закон усиливает защиту прав и интересов обездоленных групп, таких как бедные женщины, пожилые женщины и женщины-инвалиды.