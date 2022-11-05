Китай вносит поправки в гендерный закон, чтобы обязать женщин подчиняться семейным ценностям
В Китае приняли поправку к Закону о защите прав и интересов женщин. Это связано со снижением рождаемости и количества браков в стране.
Поправка также внесла изменения в дела о сексуальных домогательствах и дискриминации, в том числе запрет на ограничения занятости, которые лишают женщин продвижения по службе из-за их семейного положения или беременности.
Работодатели будут привлечены к ответственности, если будет доказано, что они нарушили интересы женщин, а также их трудовые права и права на социальное обеспечение.
Государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что закон усиливает защиту прав и интересов обездоленных групп, таких как бедные женщины, пожилые женщины и женщины-инвалиды.
Опубликовано: Светлана Репина
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