Кличко: Киев может остаться без тепла, света, воды и связи этой зимой

Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что жители столицы Украины проведут эту зиму без тепла, света, воды и связи.

5 ноября мэр Киева Виталий Кличко в своём официальном пресс-релизе в рамках национального телемарафона сделал пессимистичный прогноз для киевлян, допустив отсутствие связи, электричества, тепло- и водоснабжения в столице Украины этой зимой.

Кличко утверждает, что высшее руководство Киева «просчитывает разные сценарии , чтобы выдержать и подготовиться» к началу зимнего сезона, а также пытается сделать всё возможное для создания комфортных условий жизни киевлян.