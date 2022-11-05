Кличко: Киев может остаться без тепла, света, воды и связи этой зимой
2022-11-05 23:42
Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что жители столицы Украины проведут эту зиму без тепла, света, воды и связи.
5 ноября мэр Киева Виталий Кличко в своём официальном пресс-релизе в рамках национального телемарафона сделал пессимистичный прогноз для киевлян, допустив отсутствие связи, электричества, тепло- и водоснабжения в столице Украины этой зимой.
Кличко утверждает, что высшее руководство Киева «просчитывает разные сценарии , чтобы выдержать и подготовиться» к началу зимнего сезона, а также пытается сделать всё возможное для создания комфортных условий жизни киевлян.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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