Кличко: Киев может остаться без воды, отопления и света

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город может остаться без воды, а также без света и отопления.

По его словам, власти делают все возможное, чтобы этого не случилось, а враги наоборот, стараются добиться именно этого.

Кличко сообщил, что в городе подготовлен значительный запас генераторов и топлива, еды и воды, созданы пункты обогрева.

В Киевской области повреждены многие энергетические объекты, проводятся регулярные отключения электроэнергии.