Кличко: Киев может остаться без воды, отопления и света
2022-11-06 00:05
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город может остаться без воды, а также без света и отопления.
По его словам, власти делают все возможное, чтобы этого не случилось, а враги наоборот, стараются добиться именно этого.
Кличко сообщил, что в городе подготовлен значительный запас генераторов и топлива, еды и воды, созданы пункты обогрева.
В Киевской области повреждены многие энергетические объекты, проводятся регулярные отключения электроэнергии.
Опубликовано: Светлана Репина
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