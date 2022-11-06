Мама Наташи Королевой отметила двадцать лет брака с богатым американским вдовцом

Ее муж владеет сетью русских ресторанов в Майами, а Людмила Порывай сдает внаем принадлежащие ей квартиры.

Людмила Порывай уехала в США в начале девяностых. На переезд мама Наташи Королевой решилась после смерти мужа. За океаном она нашла новую любовь – состоятельного вдовца, сообщает КП.

Игорь Эльперин, который эмигрировал из СССР еще в 70-х, открыл в Майами сеть русских ресторанов. Мужчина сделал женщине предложение руки и сердца. Порывай вышла замуж и забыла о всех материальных проблемах. Людмила в соцсетях поздравила мужа с годовщиной семейной жизни и рассказала историю их любви.

Порывай призналась, что не верила в то, что у них получится построить семью.

«Игорь потерял жену, я мужа, нам за пятьдесят. Вряд ли стоит что-то начинать вновь! Но мы рискнули, и живем счастливо уже двадцать с лишним лет! Любви все возрасты покорны! Главное - найти свою половинку», - поделилась Людмила и опубликовала фото с мужем.

Мама Наташи Королевой получает доход от сдачи нескольких квартир в Майами. Людмила также получает американскую пенсию, хотя не работала там ни дня. Пенсию размером в 600 долларов назначили ей по старости.