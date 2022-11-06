Прилучный набросился на журналиста, посоветовав засунуть камеру в «ж...»

Папарацци снял момент агрессивного выпада артиста в сторону таксиста, который остановил свою машину рядом с авто звезды.

Павел Прилучный показал свой вспыльчивый характер на выходе из кино вместе с новой женой Зепюр и ее матерью. Актер набросился на таксиста, который остановил свой автомобиль близко к машине Павла, сообщает Рамблер.

Этот момент попал в объектив камеры журналиста, и тогда звезда «Мажора» перекинул свой гнев на представителя прессы. «Засунь свою камеру себе в ж...!» — посоветовал Прилучный.

Зепюр старалась уладить конфликт, она извинялась за грубые высказывания мужа и просила его уйти от неприятной ситуации. Но тот возвращался обратно и не унимался. Даже после того, как мужчина убрал камеру, Павел продолжал угрожать, козыряя своим положением, известностью и влиятельностью.

«Ты понимаешь, с кем вообще разговариваешь?» — высокомерно заявил актер. Брутян тоже не была в восторге от съемок и обратилась к журналисту,чтобы заступиться за своего избранника.

«Удалите, если не хотите проблем», — посоветовала жена Прилучного.