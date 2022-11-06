Власти Одессы оградили забором монумент Екатерине II после актов вандализма
2022-11-06 10:53
Городские власти Одессы оградили забором памятник российской императрице российской императрице Екатерине II после актов вандализма.
Власти Одессы обнесли забором монумент российской императрице Екатерине II после серии актов вандализма, сообщает "Общественное. Одесса".
Глава администрации города Геннадий Труханов рассказал, что сам он лично поддерживает идею сноса памятника, но вопрос должен быть вынесен на обсуждение местного совета, который состоится в ближайшее время.
Мемориал в честь основательницы города Одессы императрицы Екатерины II был установлен в 1900 году. После революционных событий начала прошлого века в России, памятник демонтировали. В 2007 году снова восстановили.
Опубликовано: Максим Алексеев
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