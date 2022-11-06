Растворимый кофе: эксперты выяснили, насколько он полезен

Многие люди считают такой напиток продуктом второго сорта, который является вынужденной заменой для кофе заварного.

Качество растворимого кофе зависит от сырья. Многие производители для его удешевления используют сорт робуста — он намного доступнее, потому что проще культивируется. Но экономия оборачивается такими недостатками, как отсутствие благородной кислинки.

Иногда производители добавляют арабику. Или хитрят, сбрызгивая порошок или гранулы ароматическими маслами. В дорогих видах используются масла натуральные, в дешёвых — синтетические.

Чтобы проверить качество напитка, журналисты передачи "Еда живая и мертвая" на НТВ сдали на анализ три сорта сублимированного кофе, и для сравнения взяли три образца молотого.

Аккредитованная лаборатория выяснила: во всех образцах кофеина оказалось более, чем достаточно, и лидировал самый дешёвый. Это связано с сырьём: в зернах робусты вдвое больше кофеина, чем в арабике.

То есть, с утра взбодрит даже самый доступный напиток. А победу при проверке специалисты отдали всё же сублимированному кофе средней цены. Его вкус был близок к натуральному.

В целом, как утверждает современная медицина, для большинства людей любые напитки с кофеином скорее полезны. Их количество не должно превышать 5 чашек в день.

Выгодность производства растворимого кофе привлекает и недобросовестных граждан, которые выпускают подделки под известные бренды. Потому надо тщательно выбирать кофе. Цена не должна быть слишком низкой, а все буквы на упаковке - чёткими, а не смазанными.

При покупке надо проверить, есть ли на банке плёнка, защищающая кофе от влажности. Для её нанесения надо специальное оборудование, которого у фальшивых "производителей", как правило, нет.

Чтобы проверить качество кофе, можно провести температурный тест. Хороший кофе растворяется даже в холодной воде в течение трёх минут. При этом никакого осадка быть не должно.