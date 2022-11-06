Ким Кардашьян выставила на продажу особняк, чтобы быть как можно дальше от Канье Уэста

Если раньше Ким планировала с экс-супругом совместное воспитание детей, то после скандальных заявлений музыканта решила оборвать с ним отношения.

Полгода назад теледива Ким Кардашьян купила 2-уровневый особняк за 6,3 миллиона долларов в Хидден-Хиллз - недалеко от основного дома.

Знаменитость приобрела дом на будущее. У нее четверо детей, и по мере взросления они захотят жить самостоятельно, сообщает Рамблер.

А теперь звезда выставила его на продажу, причем просит за недвижимостьо уже 7 миллионов долларов, хотя в особняке с момента покупки в плане ремонта и дизайна ничего не изменилось.

По мнению экспертов, срочность в продаже недвижимости может свидетельствовать о финансовых проблемах. Но знакомые семьи Кардашьян отмечают, что причина совсем в другом. Дело в том, что дом находится очень близко к поместью бывшего мужа телеведущей Канье Уэста.

И, если раньше Ким планировала с экс-супругом совместное воспитание детей, то после скандальных заявлений музыканта решила оборвать с ним всяческие отношения и быть от него как можно дальше.