Гутерриш: последние 8 лет стали самыми теплыми за историю наблюдений
2022-11-06 16:46
Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что последние восемь лет стали самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений.
6 ноября генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш в обращении к участникам климатической конференции COP-27 в Египте заявил, что опубликованный доклад Всемирной метеорологической организации о состоянии климата является «хроникой климатического хаоса».
Гутерриш пояснил, что последние восемь лет стали самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений, что доказывает неизбежность глобальной климатической катастрофы, разрушающей жизни людей на каждом континенте.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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