Причины, по которым человек постоянно испытывает чувство голода

У вас урчит в животе, вас трясёт, и вы чувствуете себя на грани. Вам слишком хорошо знакомо это ощущение — вы голодны и пришло время поесть.

Типичные причины голода:

Как говорилось раннее, еда — это топливо, которое необходимо нашему организму. А поскольку наши тела умны и сложны, они сами подскажут нам о том, когда нужно поесть. Продолжайте читать, чтобы узнать о распространённых причинах, по которым вы можете испытывать чувство голода.

Вы давно не ели:

Самая очевидная причина, по которой ваш живот побуждает вас покормить его? Вы давно не ели! Отсутствие пищи в течение долгого времени вызывает в организме чувство голода, которое включает дискомфорт в области живота и ощущение слабости от недостатка питания.

Если вы заметили, что чувствуете вялость или усталость, когда не ели, это естественная реакция организма, направленная на сохранение энергии. Продолжительность дискомфорта, вызванного чувством голода, может быть разной, поскольку зависит от нескольких факторов. Как правило, люди начинают чувствовать голод через три-пять часов после последнего приёма пищи, но это может быть и дольше, если до этого они обильно поели.

Вы только что потренировались:

После интенсивной пробежки вы отсчитываете минуты до того момента, когда сможете подкрепиться вкусной закуской или полноценным обедом. Физические упражнения, особенно кардионагрузки, расходуют калории и питательные вещества для обеспечения организма топливом, что может привести к голоду.

Тренировка мышечной ткани и её разрушение для стимулирования строительства более сильной мышечной ткани вызывает повышенную потребность в белках, углеводах и жирах в процессе восстановления. Без этих ценных макронутриентов после тренировки наши мышцы не станут сильнее и выносливее.

Вы плохо спали прошлой ночью:

Хотите — верьте, хотите — нет, но недостаточное количество сна может вызвать чувство голода. Эти два факта могут показаться несвязанными, но сон необходим для контроля аппетита. Пока мы находимся в «стране снов», наш мозг и иммунная система укрепляются, регулируя гормон голода грелин. У тех, кто регулярно не высыпается, этот гормон повышается, вызывая повышенный аппетит.

Вы не едите достаточно белков, жиров и клетчатки:

Помимо того, что вы долго не принимаете пищу, неправильное питание также может вызывать чувство голода. Для того, чтобы чувствовать себя сытым, нам всем необходим сбалансированный рацион с достаточным количеством белков, жиров и клетчатки. Белок регулирует уровень грелина и лептина, помогая нам чувствовать себя сытыми. Качественный жир помогает выработке лептина, сигнализирующего о сытости и замедляющего пищеварение.

Высокое потребление клетчатки запускает производство короткоцепочечных жирных кислот, что вызывает чувство сытости, а также создаёт разнообразие хороших кишечных бактерий в микробиоме. Растворимая клетчатка или продукты, которые растворяются в воде, обычно снижают аппетит и создают ощущение сытости.

Вы беременны или кормите грудью:

Во время беременности потребность организма в калориях и макроэлементах возрастает, чтобы обеспечить надлежащее топливо для роста плода. Эти калории и макроэлементы непосредственно способствуют развитию и росту мозга плода, а также скелетной, мышечной и жировой ткани для здорового ребёнка.

Кроме того, грудное вскармливание предъявляет огромные требования к организму женщины, а также может вызывать чувство голода и жажды. В целом беременность требует 300 дополнительных калорий в день, а кормление грудью может потребовать от 500 до 1 000 дополнительных калорий ежедневно.

Тревожные причины голода:

Существуют некоторые медицинские состояния, как физические, так и психические, которые могут вызывать постоянное чувство голода. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, запишитесь на приём к врачу, чтобы ответить на вопрос о том, почему вы постоянно хотите есть, и, возможно, найти какие-то решения.

У вас есть медицинское заболевание:

Гипертиреоз — это состояние, при котором в организме присутствует больше гормонов, чем необходимо. Это может привести к чрезмерному голоду. Другие медицинские причины, которые могут вызвать голод, включают диабет, инфекцию паразитов в кишечном тракте и гипогликемию.

Колебания уровня сахара в крови являются распространённой причиной чрезмерного или постоянного голода. При повышенном уровне сахара в крови или диабете аппетит, как правило, увеличивается, как и жажда. Это происходит потому, что глюкоза не может проникнуть в клетки, впоследствии организм выводит её с мочой.

Когда уровень сахара в крови снижается и наступает гипогликемия, организм начинает жаждать пищи, чтобы помочь регулировать уровень сахара в крови.