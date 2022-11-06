Продукты, которые нельзя греть в микроволновке

Отношение к микроволновкам у людей полярно разное: одни боятся излучения, другие толкают внутрь всё без разбора.

До взрыва недалеко То, что в микроволновке варёные яйца взрываются - уже ни для кого не секрет. Нашлись люди, которым понадобилось греть даже виноград. Если вы вдруг захотите попробовать этот продукт в теплом виде, то стоит помнить: категорически нельзя помещать его в СВЧ-печь.

Под кожицей винограда слишком много воды, поэтому при нагревании сразу образуется водяной пар, который всего через минуту может взорваться. Топ запрещёнок для микроволновки Наш топ опасных продуктов из СВЧ-печи открывает замороженное мясо.

Разогретое в микроволновке оно превращается в бомбу замедленного действия. Всё дело в неравномерном прогреве. Некоторые части куска мяса разморозятся, в то время как остальные, более крупные, останутся ледяными. Регулярное употребление разогретого таким образом красного мяса может привести к развитию рака желудка и кишечника.

Самый безопасный способ разморозить мясные продукты придуман нашими предками — положить их в герметичный пакет с теплой водой и оставить так на пару часов. Времени займет больше, но польза для здоровья неоспорима. Продуктовая компания под запретом Следующие продукты пришлось объединить в группу: сельдерей, свекла, редис, морковь и шпинат тоже не стоит подогревать в микроволновке.

Лучше готовить блюда из них в обычной кастрюле. Эти овощи содержат нитраты, которые при нагревании микроволновым излучением могут превращаться в нитрозамины, обладающие опасным канцерогенным действием. Любителям ПП и ЗОЖ Правильное питание, несомненно, полезная вещь, но мало кто знает, что категорически запрещено использовать СВЧ-печь для переохлажденных диетических напитков и продуктов.

При нагревании содержащийся в них заменитель сахара (чаще всего это аспартам) переходит в формальдегид (его часто сравнивают с мышьяком), который безумно вреден для нашего здоровья.

Плохие новости для сотрудников офисов Еда в пластиковых контейнерах, подогретая в микроволновой печи может стать причиной проблем с эндокринной системой, а также выступить катализатором в развитии онкологических заболеваний.

Пластик нагревается и выделяет канцерогенные вещества, фталаты и диоксины, которые проникают в продукты. Со временем это разрушает наш иммунитет и провоцирует тяжелый недуг. Зерновые каши против микроволновки Каши из ячменя, овса и пшеницы категорически нельзя разогревать в микроволновке, так как в этом случае из зерен выделяются свободные радикалы.

Эти молекулы разрушают здоровые клетки организма: подобно вампирам, они пытаются восстановиться за счет электронов желудочно-кишечного тракта и вытягивают полезные элементы. Будьте осторожны и внимательны со своей небезобидной микроволновой печью!