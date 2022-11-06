Александра Деревская вырастила и поставила на ноги сорок восемь детей

Александра Деревская пережила войну, аборт, гибель сына и мужа и воспитала сорок восемь детей.

Настоящей матерью-героиней можно считать Александру Деревскую. Женщина прожила довольно недолгую жизнь и скончалась в возрасте пятидесяти семи лет, но при этом совершила настоящий материнский и человеческий подвиг, воспитав сорок восемь детей. Но это только официально зарегистрированное количество. Вполне вероятно, что детей было гораздо больше. До шестидесяти пяти.

Эти дети не были родными для Александры. Всех их она усыновила и удочерила, когда они остались без родителей из-за болезней или голода. Она не разбирала национальностей и обстоятельств, при которых малыши лишались родных. Среди ее детей были и украинцы, и русские, и евреи, и немцы. И никого она не обделила любовью и вниманием.

Так случилось, что Александру Деревскую выдали замуж в шестнадцатилетнем возрасте. В браке она родила мальчика и была беременна вторым ребенком, когда внезапно муж и старший сын заболели тифом. Течение болезни было тяжелым, и они не выжили. Помощи Александре было ждать неоткуда. Родителей у нее не было, поэтому женщина приняла решение сделать аборт.

Далось оно ей нелегко, но ничего не поделаешь. Потом Александра устроилась в госпиталь медсестрой, где познакомилась со вторым мужем Емельяном, у которого на попечении был десятилетний младший братишка. Александра приняла его и заботилась как о собственном сыне.

Потом супруги удочерили соседскую девочку Панну. За ней, через несколько лет настала очередь маленькой слепой Вали, которую супруги взяли из детского дома. А когда прибыл теплоход с детьми из блокадного Ленинграда, самых слабеньких шестнадцать малышей Александра забрала к себе. Емельян сомневался в том, что дети выживут, но Александре удалось выходить всех.

Александра забирала себе и подкидышей, и сирот, которые просились в семью в военное время. Было трудно и голодно, но материнского внимания этой женщины хватало каждому ребенку. После войны семейство переехало в Ровно, где супруги получили большой дом и участок.

Александре удалось организовать быт семьи так, чтобы каждый из многочисленных детей участвовал в хлопотах по хозяйству. У нее не было образования педагога, но она интуитивно создавала атмосферу уважения и любви.

Когда женщина заболела и попала в больницу, органы опеки стали забирать детей, и отправлять их в другие семьи, что было для них большим потрясением. Когда же Александра скончалась, на почту еще долгое время приходили благодарственные письма от тех, кому она стала матерью, ведь некоторые из разъехавшихся детей даже не знали о том, что их любимой мамы не стало.