Американские эксперты заявили, что Россия якобы пыталась вмешаться в грядущие выборы в Конгресс США.

6 ноября американская газета The New York Times, со ссылкой на экспертов в области цифровой безопасности и исследователей, заявила о том, что политическое руководство Российской Федерации якобы предпринимало ряд попыток вмешаться в выборы в Конгресс Соединённых Штатов, которые состоятся 8 ноября.

Обозреватель NYT убеждены, что целью вероятных попыток может быть «разжигание злости среди консервативных избирателей и подрыв доверия к американской системе выборов», а также сокращение оказываемой Вашингтоном поддержки для Киева.