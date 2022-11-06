NYT: американские эксперты обвинили Россию во вмешательстве в выборы в Конгресс США
2022-11-06 19:42
Американские эксперты заявили, что Россия якобы пыталась вмешаться в грядущие выборы в Конгресс США.
6 ноября американская газета The New York Times, со ссылкой на экспертов в области цифровой безопасности и исследователей, заявила о том, что политическое руководство Российской Федерации якобы предпринимало ряд попыток вмешаться в выборы в Конгресс Соединённых Штатов, которые состоятся 8 ноября.
Обозреватель NYT убеждены, что целью вероятных попыток может быть «разжигание злости среди консервативных избирателей и подрыв доверия к американской системе выборов», а также сокращение оказываемой Вашингтоном поддержки для Киева.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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