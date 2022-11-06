Врач-диетолог рассказала об опасности семечек подсолнуха

Многие жители России и других государств постсоветского пространства любят семечки и часто используют их для перекуса, даже не подозревая, что злоупотребление этим привычным продуктом может привести с серьезным последствиям.

Калории и канцерогены:

Конечно, семена подсолнечника, сырые или обжаренные, никто не считает полноценной едой. Однако при это, как заявила врач-диетолог Татьяна Залетова радио Sputnik, по калорийности семечки могут сравниться с основными блюдами нашего ежедневного рациона. По словам специалиста, люди часто забывают об этом, что может привести к появлению лишнего веса.

Именно высокая калорийность, по мнению Залетовой, является основной негативной особенностью семечек: в 100 граммах семян подсолнуха содержится до 700 килокалорий!

Кроме того, чрезмерное увлечение семечками может привести к развитию онкологии. Дело в том, заметила диетолог, что для обжарки семечек применяется растительное масло. И если это масло было плохого качества или использовалось в производстве несколько раз, то вероятность негативного воздействия канцерогенов на организм любителя семечек возрастает. При обжаривании в продукте могут появиться канцерогенные вещества, резюмирует специалист.

Сколько семечек можно съесть за один присест?

Татьяна Залетова рассказала, что за один раз допустимо съедать на больше 30 граммов семечек подсолнуха. Употребление семечек в умеренных количествах является основным правилом безопасности. Даже один пакетик — это многовато, если принимать в расчет высокую калорийность продукта.

Как считает Залетова, если съедать до 30 граммов за раз, можно получить из семечек все полезное, при этом не навредить своему здоровью.

А польза от семечек подсолнечника действительно есть. В "Роскачестве" назвали следующие плюсы данного продукта:

высокое содержание витамина E – более 30 мг на 100 г (суточная норма составляет 15 мг);

в семечках содержатся и витамины группы B (особенно много витамина В1 – почти 2 мг на 100 г, но есть также B2, B5, B6 и B9);

сырые семечки подсолнуха богаты ниацином, благотворно влияющим на состояние пищеварительной и нервной систем, кожных покровов.

Однако нужно помнить, что семечки могут привести к лишнему весу, вредят зубам и деснам, противопоказаны при колите, гастрите и язвенной болезни, нередко становятся причиной аллергических реакций.