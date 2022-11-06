Daily Mail: Риши Сунак пытается закрыть возникшую из-за беженцев чёрную дыру в бюджете

Новый британский премьер Риши Сунак отчаянно пытается закрыть возникшую из-за украинских беженцев чёрную дыру в бюджете размером в £50 миллиардов.

6 ноября британская газета-таблоид Daily Mail рассказала о проблеме, которая нависла над новым хозяином Даунинг-стрит, 10 – премьер-министром Соединённого Королевства Риши Сунаком.

Обозреватели Daily Mail утверждают, что преемник ушедшей в отставку Лиз Трасс Сунак вместе с канцлером Казначейства Великобритании «отчаянно пытаются» заполнить внезапно обнаруженную чёрную дыру в бюджете, размер которой составляет не менее 50 миллиардов фунтов стерлингов.

Отмечается, что для спасения бюджета Соединённого Королевства Риши Сунак планирует сократить выплаты пособий для украинских беженцев, содержание которых нанесло колоссальный урон экономике Великобритании.