WSJ: Meta планирует массовое увольнение сотрудников вслед за Twitter
Meta (Facebook, Instagram) планирует уволить тысячи людей, начиная с этой недели, сообщает издание Wall Street Journal, отмечая, что причиной сокращений стал экономический кризис.
По данным американской ежедневной газеты, это может быть самый существенный социальный план в отрасли после пандемии, который в значительной степени способствовал росту доходов, а также персонала этих компаний.
По состоянию на 30 сентября в Meta работало около 87 000 сотрудников по всему миру.
Во время обсуждения квартального дохода глава компании Марк Цукерберг упомянул, что ее штат будет сокращен к концу 2023 года.
Источники WSJ сообщают, что социальный план Meta должен быть объявлен в среду, и он впервые в истории гиганта социальных сетей затронет несколько тысяч сотрудников.
В прошлый четверг две компании Кремниевой долины: Stripe и Lyft, сообщили о массовых увольнениях, поскольку Amazon заморозила прием на работу в свои офисы.
Twitter, недавно приобретенный Илоном Маском, также объявил об увольнении около половины из 7500 сотрудников.
Опубликовано: Тарас Медведев
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