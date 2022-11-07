Мэр Даугавпилса в Латвии Элксниньш назвал Крым частью России

7 ноября мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш сообщил, что считает Крым российским.

В понедельник глава администрации города Даугавпилс в Латвии Андрейс Элксниньш дал интервью новостной радиостанции Delfi, где ему был задан вопрос о том, кому принадлежит Крым. В ответ Элксниньш без колебаний заявил, что крымский полуостров является неотъемлемой частью России, подчеркнув, что аналогичную позицию он ранее неоднократно выражал публично.

Также Андрейс Элксниньш отметил, что в 2014 году после присоединения Крыма к России вся Европа продолжила сотрудничать с официальной Москвой.