Мэр Даугавпилса в Латвии Элксниньш назвал Крым частью России
2022-11-07 09:20
7 ноября мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш сообщил, что считает Крым российским.
В понедельник глава администрации города Даугавпилс в Латвии Андрейс Элксниньш дал интервью новостной радиостанции Delfi, где ему был задан вопрос о том, кому принадлежит Крым. В ответ Элксниньш без колебаний заявил, что крымский полуостров является неотъемлемой частью России, подчеркнув, что аналогичную позицию он ранее неоднократно выражал публично.
Также Андрейс Элксниньш отметил, что в 2014 году после присоединения Крыма к России вся Европа продолжила сотрудничать с официальной Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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