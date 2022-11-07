Настоящий квест: его надо пройти всем, кто хочет найти алкоголь в Чечне

Местные жители спиртного не употребляют, но гости республики могут заглянуть с утра в супермаркет либо в бар пятизвездочного отеля.

Как известно, лидер чеченского народа Рамзан Кадыров, как и все население республики, настроены против "зеленого змия". Они считают, что пьяный человек создает опасность сам для себя и для окружающих. Особенно, если он за рулем.

Если кто-то осмелился выпить открыто, Кадыров может вызвать к себе в резиденцию и публично, перед камерами отчитать.

Собственно, и найти в республике спиртное - настоящий квест. В лучшем случае в продаже будут энергетики либо популярное арабское безалкогольное пиво. И это при том, что в советские времена в Чечено-Ингушетии производили коньяки "Илли" и "Вайнах".

Отыскать спиртное здесь можно разве что в некоторых кафе, где скромно выдадут написанный на листике от руки список "запретного" красного вина или пива.

Туристы также находили спиртное в скромном углу местного супермаркета "Лента", с 8 до 10 утра. А еще - в баре "Грозного-сити", где алкоголь присутствует потому, что так "велят" пять звезд отеля.