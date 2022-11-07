Никас Сафронов считает, что лишать званий эмигрировавших артистов-«предателей» будет справедливым
Художник при этом заявил, что каждый случай надо рассматривать отдельно, и решения принимать после оценки специальной комиссии.
Вопрос лишения званий звезд, покинувших Россию, все активнее обсуждается в стране. Свое мнение по этому поводу высказал и именитый художник Никас Сафронов.
Мастер считает, что к данному вопросу надо подходить аккуратно и предлагает создать для этого специальный совет.
"Каждый конкретный случай надо рассматривать индивидуально, потому что лишать званий всех, кто выехал из страны, на мой взгляд, неправильно, - подчеркнул в интервью PROZVEZD художник. – Но, если человек предал свой народ, заявляет, что не имеет более ничего общего с Россией, зачем ему оставаться «народным», получать ежемесячно деньги от государства и иные блага за звание?".
Никас заявил, что было бы "немного странно: страна плохая, но деньги от нее – хорошие".
"Народного" получить непросто. Вероятно, и лишать такого звания также стоит с соблюдением определенных процедур. Думаю, этим должен заняться специальный совет при президенте, потому что нельзя рубить с плеча", - подчеркнул Сафронов.
"Если члены комиссии открытым голосованием решат, что кого-то из артиство надо лишать званий - наверное, это справедливо", - подытожил художник..
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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