Никас Сафронов считает, что лишать званий эмигрировавших артистов-«предателей» будет справедливым

Художник при этом заявил, что каждый случай надо рассматривать отдельно, и решения принимать после оценки специальной комиссии.

Вопрос лишения званий звезд, покинувших Россию, все активнее обсуждается в стране. Свое мнение по этому поводу высказал и именитый художник Никас Сафронов.

Мастер считает, что к данному вопросу надо подходить аккуратно и предлагает создать для этого специальный совет.

"Каждый конкретный случай надо рассматривать индивидуально, потому что лишать званий всех, кто выехал из страны, на мой взгляд, неправильно, - подчеркнул в интервью PROZVEZD художник. – Но, если человек предал свой народ, заявляет, что не имеет более ничего общего с Россией, зачем ему оставаться «народным», получать ежемесячно деньги от государства и иные блага за звание?".

Никас заявил, что было бы "немного странно: страна плохая, но деньги от нее – хорошие".

"Народного" получить непросто. Вероятно, и лишать такого звания также стоит с соблюдением определенных процедур. Думаю, этим должен заняться специальный совет при президенте, потому что нельзя рубить с плеча", - подчеркнул Сафронов.

"Если члены комиссии открытым голосованием решат, что кого-то из артиство надо лишать званий - наверное, это справедливо", - подытожил художник..