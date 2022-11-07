МВФ достиг предварительного соглашения с Грузией о выделении 30 миллионов долларов

Международный валютный фонд достиг предварительного соглашения с Грузией о выделении 30 миллионов долларов.

ВАШИНГТОН, 7 ноября (Рейтер) - Международный валютный фонд в понедельник заявил, что достиг соглашения с Грузией, которое позволит выделить 30 миллионов долларов, как только это будет одобрено исполнительным советом глобального кредитора.

Сотрудники МВФ встречались с грузинскими властями в Тбилиси с 26 октября по 7 ноября и согласовали политику для завершения первого пересмотра соглашения Грузии о режиме Stand-By, говорится в заявлении МВФ. Ожидается, что правление рассмотрит сделку в декабре.

Грузия имеет трехлетнее соглашение с МВФ о резервном финансировании в размере 289 миллионов долларов, и 30 миллионов долларов - это первая выплата.

Глава миссии МВФ Джеймс Джон заявил, что экономика Грузии показала хорошие результаты в 2022 году, а война России в Украине оказала меньшее негативное влияние, чем ожидалось.