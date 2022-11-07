МИД КНР: Китай требует невмешательства G7 в дела других стран
2022-11-07 11:50
Сотрудник китайского МИДа Чжао Лицзянь утверждает, что члены "Большой семёрки" должны отказаться от идеи вмешательства в дела других государств.
7 ноября представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь публично заявил, что Пекин призывает страны-участницы G7 не вмешиваться во внутренние дела других государств, находящихся за пределами юрисдикции данной организации. Также Лицзянь отмечает, что "Большая семёрка" игнорирует национальные интересы Китая по отношению к Тайваню.
При этом Чжао Лицзянь напомнил, что китайское правительство всегда неукоснительно соблюдало устав Организации объединённых наций на уровне, который можно ставить в пример другим странам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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