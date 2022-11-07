МИД КНР: Китай требует невмешательства G7 в дела других стран

Сотрудник китайского МИДа Чжао Лицзянь утверждает, что члены "Большой семёрки" должны отказаться от идеи вмешательства в дела других государств.

7 ноября представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь публично заявил, что Пекин призывает страны-участницы G7 не вмешиваться во внутренние дела других государств, находящихся за пределами юрисдикции данной организации. Также Лицзянь отмечает, что "Большая семёрка" игнорирует национальные интересы Китая по отношению к Тайваню.

При этом Чжао Лицзянь напомнил, что китайское правительство всегда неукоснительно соблюдало устав Организации объединённых наций на уровне, который можно ставить в пример другим странам.