Препарат от рака крови GSK не прошел основную цель испытания превосходства над аналогами.

7 ноября (Рейтер) - Британский производитель лекарств GSK Plc заявил в понедельник, что его препарат от рака крови Blenrep не достиг главной цели исследования на поздней стадии, призванного показать, что лечение было лучше, чем стандарт медицинской помощи на рынке.

Неудача наступила через несколько дней после того, как компания, зарегистрированная в Лондоне, повысила свой прогноз на 2022 год, сохранив свой сильный старт в качестве самостоятельного бизнеса по производству рецептурных лекарств и вакцин после нескольких лет отставания по сравнению со своими аналогами.

GSK заявила, что Blenrep не соответствует первичной конечной точке выживаемости без прогрессирования, или времени, в течение которого заболевание не ухудшается и не приводит к смерти, по сравнению с комбинацией помалидомида и низких доз стероидного дексаметазона у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломой.