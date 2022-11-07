Sun: атомная подлодка Британии прервала секретную миссию из-за пожара на борту
2022-11-07 12:17
Издание The Sun утверждает, что британская атомная подводная лодка была вынуждена свернуть тайную миссию из-за чрезвычайного происшествия.
7 ноября газета The Sun опубликовала новость о том, что британская атомная подлодка Victorious с межконтинентальными ракетами Trident II вынужденно прервала сверхсекретную миссию, поскольку на борту субмарины вспыхнул пожар. По данным Sun, подводная лодка Victorious всплыла в северной части Атлантического океана.
Позднее капитан судна произвёл оценку ущерба, нанесённого подводной лодке в результате пожара, после чего принял экстренное решение по отправке субмарины в порт и прекращению миссии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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