Врачи рассказали, действительно ли всем нужен рыбий жир

Сегодня, как и в детстве многих из нас, все подряд советуют пить рыбий жир.

Самое главное — найти продукты, в которых будет содержаться все необходимое. При недостатке жирных кислот мозг с годами действительно может начать «шалить»: появятся проблемы с памятью и вниманием.

Ответственные веганы и те, кто живет в регионах, где рыбу достать сложно, выходят из положения так: едят орехи и семечки. Таким образом они добирают жирные кислоты и витамин D из других продуктов питания.

Омега-3 помогает контролировать настроение и внимание, предупреждает развитие болезни Альцгеймера и других проблем с памятью. Витамин D борется с усталостью и поддерживает иммунную систему.

Получить омега-3 можно, например, из лесных орехов, семян подсолнечника и чиа, а также из витаминных добавок. Витамин D также содержится в яичном желтке и молоке.

Но, бесспорно, удобнее получить все это «одним ударом», начав есть рыбу. Даже если ты ее терпеть не можешь, подумай, что вкусы со временем меняются. Не начинай с жирной рыбы или шпрот, попробуй легкую и вкусную (и без «рыбного» привкуса!) камбалу или дорадо. Запеки рыбу на гриле, посыпь сыром или любимыми пряностями. Что касается морепродуктов, то многие соглашаются, например, на креветки или мидии. В итоге ты не только откроешь для себя новую гамму вкусов, но и дашь организму массу полезных веществ!