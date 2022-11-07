Простые способы снизить риск деменции
Деменция — ужасный диагноз, который поражает около 50 млн людей в год. Увы, от нее нет лекарств, поэтому эффективна только профилактика.
Деменция — общий термин, который описывает потерю когнитивных функций (мышление, память, речь, способность сосредоточиться, внимание) и поведенческие особенности, влияющие на повседневную жизнь. Один из вариантов деменции — болезнь Альцгеймера, также выделяют сосудистую деменцию. Вот как снизить риск ее развития.
Меньше пей:
Алкоголь медленно, но верно убивает клетки мозга. Максимальная рекомендованная доза — одна порция в день для женщин (эквивалент бутылки пива), две — для мужчин. Но чем меньше, тем лучше!
Занимайся спортом:
Это важно сразу по двум причинам. Спорт улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и благотворно влияет на работу мозга. Рекомендованное время тренировок — не меньше 2,5 часа в неделю.
Не кури:
Никотиновая зависимость — одна из главных причин смертности. Табак повышает риск инфаркта и некоторых видов рака, а также может привести к ухудшению когнитивных функций.
Измеряй давление:
Опасно регулярное повышение давления до 140/90 и больше.
Поддерживай здоровый вес:
По мнению ВОЗ, здоровый ИМТ не превышает 25. Важно и правильно питаться: полноценно, с большим количеством овощей, фруктов и рыбы.
Опубликовано: Ангелина Крент
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