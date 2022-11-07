Простые способы снизить риск деменции

Деменция — ужасный диагноз, который поражает около 50 млн людей в год. Увы, от нее нет лекарств, поэтому эффективна только профилактика.

Деменция — общий термин, который описывает потерю когнитивных функций (мышление, память, речь, способность сосредоточиться, внимание) и поведенческие особенности, влияющие на повседневную жизнь. Один из вариантов деменции — болезнь Альцгеймера, также выделяют сосудистую деменцию. Вот как снизить риск ее развития.

Меньше пей:

Алкоголь медленно, но верно убивает клетки мозга. Максимальная рекомендованная доза — одна порция в день для женщин (эквивалент бутылки пива), две — для мужчин. Но чем меньше, тем лучше!

Занимайся спортом:

Это важно сразу по двум причинам. Спорт улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и благотворно влияет на работу мозга. Рекомендованное время тренировок — не меньше 2,5 часа в неделю.

Не кури:

Никотиновая зависимость — одна из главных причин смертности. Табак повышает риск инфаркта и некоторых видов рака, а также может привести к ухудшению когнитивных функций.

Измеряй давление:

Опасно регулярное повышение давления до 140/90 и больше.

Поддерживай здоровый вес:

По мнению ВОЗ, здоровый ИМТ не превышает 25. Важно и правильно питаться: полноценно, с большим количеством овощей, фруктов и рыбы.