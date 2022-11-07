Киркоров скрылся в ОАЭ после череды скандалов с его участием
2022-11-07 14:49
В сети распространилась иформация, что на одном из дней рождения, куда был приглашен Филипп Киркоров, произошел инцидент с его участием. Якобы певец ударил одну девушку по лицу.
Исполнитель Филипп Киркоров в компании своих наследников отправился в ОАЭ.
В Сети распространяется аудиозапись, подлинность которой не доказана.
Суть записи в том, что певец часто распускает руки. На одном из дней рождения он ударил девушку по лицу. На защиту несчастной вызвался мужчина, который врезал звезде сцены, в результате чего завязалась драка.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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