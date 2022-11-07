La Repubblica: США и НАТО обсуждают возобновление переговоров Москвы и Киева

La Repubblica: США и НАТО допустили переговоры по Украине в случае успехов ВСУ у Херсона.

7 ноября авторитетная итальянская газета La Repubblica пишет, что США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог.

В статье говорится, что предполагая в краткосрочной перспективе переговоры между Москвой и Киевом Вашингтон и Брюссель считают, что их необходимо начинать после завоевания Херсона украинскими военными, где на сегодняшний день ведется одна из самых тяжелых битв против российских войск.

Из западных СМИ известно, что по последней аналитике, фиксирующейся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, столкновение в Херсоне приобретает значение не только стратегическое с военной точки зрения, но и с политической и дипломатической так, как Херсон- это важнейшая точка доступа к Азовскому морю и Крыму.