Задержан подозреваемый в вымогательстве денег у Цикалюка

В Москве задержали Сергея Бориснева, подозреваемого в вымогании 17млн рублей у предпринимателя Сергея Цикалюка.

6 ноября по подозрению в вымогательстве 17 млн рублей у предпринимателя, миллионера и руководителя «Военно-страховой компании» Сергея Цикалюка, при получении аванса в 900 тыс рублей, был задержан публицист Сергей Бориснев, шантажировавший бизнесмена выпуском книги с предоставлением разоблочающих и компроментирующих сведений, так же было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ(«Вымогательство») с наказанием в виде лишиния свободы на срок до 7 лет.

Ранее была похожая ситуация с российским миллиардером из списка Forbes и основателем сельскохозяйственной компании «Русагро» Вадимом Мошковичем, у которого 49-летний безработный Валерий Осташин вымогал 40 млн рублей под предлогом того, что имеет секретные сведения о деятельности холдинга предпринимателя, как сообщал 28 октября Telegram-канал «112».