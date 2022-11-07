Финал Кубка Аргентины пришлось завершить досрочно после 10 красных карточек, предъявленных игрокам

Игроки Racing Club досрочно победили в Кубке Аргентины после небывалой серии удалений с поля.

В финальном матче серии Racing Club с Boca Juniors у последней осталось всего шесть полевых игроков. Правила не позволяют продолжать игру если на поле менее семи футболистов одной команды.

Карлос Алькарас на 118-й минуте матча в Сан-Луисе вывел «Рэйсинг» вперед со счетом 2:1 и стал мальчиком для битья. Игроки «Бока» окружили его, хватали за уши и бросали в голкипера мячом.

В итоге главный арбитр матча Факундо Тельо удалил Алькараса вместе с пятью игроками «Бока».

Несколько ранее были отправлены на скамейку еще несколько игроков обеих команд.