Эвелину Бледанс не пустили в самолет, который летел в Турцию

Звезда призналась, что она вместо своего паспорта прихватила два документа сына, потому им пришлось лететь на следующий день.

Актриса Эвелина Бледанс и ее сын Семен недавно отдыхали в Турции. Но отпуск оказался не без приключений. Звезда призналась, что по своей невнимательности потеряла крупную сумму денег и попала на курорт на день позже, сообщает Рrozvezd.

В день вылета Эвелина приехала в аэропорт с ребенком и чемоданами, а свой паспорт забыла дома.

"Приезжаю в аэропорт и вижу: у меня в сумочке 2 заграничных паспорта, все вроде правильно. А в самолет нас не пустили. Почему? Потому, что запасливая мама получила для любимого сыночка 2 заграничных паспорта: обычный и биометрический. Взяв с собой два Семиных паспорта, я не взяла ни одного для себя. Так что пришлось лететь на другой день", - расказала Эвелина.

Но, несмотря на помехи, отдых мамы и сына в Бодруме удался. Артистка не просто насладилась солнцем и морем, она еще получила новые знания.

"К примеру, узнала, что слова «мавзолей» пошло от правителя Мавзола, династия которого правила на землях нынешнего Бодрума, - поделилась Бледанс. – Чтобы не прерывать правление рода, он даже женил своего сына на дочери! А после его смерти жена построила мужу первый в мире мавзолей" - поделилась приобретенной информацией 53-летняя звезда.