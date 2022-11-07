Эвелину Бледанс не пустили в самолет, который летел в Турцию
Звезда призналась, что она вместо своего паспорта прихватила два документа сына, потому им пришлось лететь на следующий день.
Актриса Эвелина Бледанс и ее сын Семен недавно отдыхали в Турции. Но отпуск оказался не без приключений. Звезда призналась, что по своей невнимательности потеряла крупную сумму денег и попала на курорт на день позже, сообщает Рrozvezd.
В день вылета Эвелина приехала в аэропорт с ребенком и чемоданами, а свой паспорт забыла дома.
"Приезжаю в аэропорт и вижу: у меня в сумочке 2 заграничных паспорта, все вроде правильно. А в самолет нас не пустили. Почему? Потому, что запасливая мама получила для любимого сыночка 2 заграничных паспорта: обычный и биометрический. Взяв с собой два Семиных паспорта, я не взяла ни одного для себя. Так что пришлось лететь на другой день", - расказала Эвелина.
Но, несмотря на помехи, отдых мамы и сына в Бодруме удался. Артистка не просто насладилась солнцем и морем, она еще получила новые знания.
"К примеру, узнала, что слова «мавзолей» пошло от правителя Мавзола, династия которого правила на землях нынешнего Бодрума, - поделилась Бледанс. – Чтобы не прерывать правление рода, он даже женил своего сына на дочери! А после его смерти жена построила мужу первый в мире мавзолей" - поделилась приобретенной информацией 53-летняя звезда.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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