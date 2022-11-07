Трюдо: Китай пытается влиять на выборы в Канаде
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо рассказал о попытках КНР влиять на избирательную систему Оттавы.
Вечером понедельника премьер-министр Канады Джастин Трюдо публично заявил, что заинтересованные стороны по всему миру пытаются незаконно влиять на работу канадских государственных институтов, в том числе на ход выборов в стране. По мнению Трюдо, одним из ответственных за атаку на демократические процессы в Канаде является Пекин.
Также Джастин Трюдо подчёркивает, что канадские спецслужбы существенно усилили меры противодействия внешним угрозам, которые намереваются исказить ход и прозрачность выборов в Канаде.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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