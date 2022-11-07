Финские ученые разработали браслет против алкоголизма
Устройство HentoTouch через кожу стимулирует нервные пути, которые связаны с тягой к спиртному, и посылает нужный сигнал в мозг.
Исследователи университета Аалто разработали новую медицинскую технологию, позволяющую убрать зависимость человека от алкоголя. Устройство HentoTouch напоминает браслет и через кожу стимулирует нервные пути, которые связаны с тягой к спиртному, сообщает Вокруг света.
Нейробиологи предлагают применять эту разработку наряду с другими видами терапии.
По статистике ВОЗ, ежегодно вследствие хронического потребления алкоголя погибает около 3 миллионов человек. Нередко избавиться от пагубной привычне не могут и те, кто этого хочет и предпринимает попытки.
Финское технологическое решение призвано помочь поддерживать трезвость вместе с фармацевтическими и психосоциальными методиками. HentoTouch подавляют тягу к алкоголю.
Этот браслет активирует С-тактили - нервные пути, по которым в области мозга передаются стимулы, тесно связанные с разными зависимостями. Мозг обрабатывает данную информацию в тактильной коре и мозжечке.
Сейчас команда испытывает эту технологию, чтобы более точно определить частоту и дозировку воздействия. Финские ученые считают, что браслет даже не придется носить постоянно - вполне достаточно будет его использования дома.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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