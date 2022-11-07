Самолёт готовится к экстренной посадке в Сочи из-за разгерметизации салона

Вечером 7 ноября стало известно, что самолёт рейса "Стамбул - Екатеринбург" экстренно готовится к посадке на территории Сочи.

Поздно вечером российское информационное агентство "ТАСС" срочно сообщило о том, что в Сочи готовится экстренная посадка самолёта, который следовал рейсом "Стамбул-Екатеринбург". По данным журналистов "ТАСС", поводом для внеплановой посадки самолёта стала его разгерметизация в воздухе.

Источники информации "ТАСС" подчёркивают, что во время полёта самолёта рейса "Стамбул-Екатеринбург" на его борту находятся не менее ста человек.