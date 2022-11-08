Французский кардинал пизнался, что 35 лет назад изнасиловал 14-летнюю девочку

Кардинал Жан-Пьер Рикар, один из самых высокопоставленных прелатов католической церкви Франции, заявил, что 35 лет назад он изнасиловал 14-летнюю девочку и отказывается от своих религиозных обязанностей.

Этот шаг был сделан после того, как в прошлогоднем отчете было выявлено большое количество случаев сексуального насилия над детьми во Французской католической церкви.

78-летний Рикар был архиепископом Бордо на юго-западе Франции, пока не ушел в отставку с этой должности в 2019 году, чтобы служить в своей родной епархии Динь-ле-Бен на юге страны. В 1980-х годах он был священником в Марсельской епархии.

Рикар сказал, что разговаривал с жертвой и просил у нее прощения, не уточнив, когда это было.