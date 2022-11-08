ТНТ объявило о запуске первого сезона нового шоу «Конфетка»
Его ведущими будут Гарик Мартиросян и Марина Кравец, проект поможет талантливым исполнителям получить известность.
Новое музыкальное шоу «Конфетка» позволит известным в сети талантливым исполнителям заявить о себе на всю Россию. Приглашенные звезды вместе с молодыми авторами споют их песни, а жюри оценит номер. Победителя будут выбирать зрители в зале путем голосования, сообщает КП.
Как и в «Маске», после номеров зрители в студии определят конкурсантов, которым придется покинуть проект. Но одного затем все же смогут спасти те же зрители, другого - судьи.
Новый музыкальный проект «Конфетка» стартует на ТНТ в 2023 году. Точные даты пока не определены. Но известно, что в каждом выпуске программы будут участвовать 5 начинающих исполнителей – это авторы песен, известные только узкому кругу. Их поддержат 5 звезд российского шоу-бизнеса.
Ведущими нового шоу станут юмористы, резиденты Comedy Club Марина Кравец и Гарик Мартиросян. Имена участников держатся в тайне.
Члены жюри первого сезона «Конфетки» тоже пока не названы.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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