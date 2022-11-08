Крис Эванс - самый сексуальный мужчина 2022 года по мнению редакции журнала People.

Если бы вы сказали Крису Эвансу среднего школьного возраста, что однажды его назовут самым сексуальным мужчиной в мире по версии PEOPLE, "он был бы в восторге!" - рассказывает звезда журналу в истории на обложке на этой неделе. "Вероятно, это был бы путь к классному столу, за которым меня не было".

41-летний Эванс все еще привыкает к новому титулу самого сексуального мужчины 2022 года и вынужден говорить об этом, но он знает, что эта новость порадует по крайней мере одного человека: "Моя мама будет так счастлива", - говорит он. "Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно может похвастаться".

Эвансу, наиболее известному тем, что он сыграл альтруистичного, самоотверженного супергероя Капитана Америку в многомиллиардной франшизе Marvel "Мстители", а также как преданного, счастливого папаши для Доджера, его боксера, можно гордиться своей карьерой, построеной за последнее десятилетие.

Сейчас, в свои 40 лет, Эванс старается уделять приоритетное внимание здоровому балансу между работой и личной жизнью и проводить как можно больше времени дома со своей семьей в Бостоне.