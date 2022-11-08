Садальский обвинил Разина в смерти Кузнецова

APS
2022-11-08 14:06

Актер Станислав Садальский намекнул, что экс-продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин виновен в смерти основателя группы Сергея Кузнецова.

Актер Стас Садальский убежден, что кончина создателя группы "Ласковый май", композитора Сергея Кузнецова выглядит очень странно.

Артист намекнул в своем Телеграм-канале на причастность экс-продюсера коллектива Андрея Разина к гибели музыканта.

Садальский напомнил, что Кузнецов мешал Разину при получении прав на композиции легендарного коллектива, и как-то вовремя ушел из жизни.

Опубликовано: Наталья Гончарова











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