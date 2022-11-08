Сильвестр Сталлоне признался, что период разрыва с женой Дженнифер Флавин был «очень бурным временем»

Актер заявил, что семья для него самая главная ценность в жизни, и выразил сожаление, что очень мало времени уделял детям, когда они были маленькими.

76-летний Рокки открыто рассказал о своем разрыве с женой Дженнифер Флавин, которая подала на развод после 25 лет брака.

Но через месяц пара сумела помириться. «Скажем так, это было очень неспокойное время, — объяснил Сталлоне. - Я понял, что самое ценое в жизни - моя любовь к моей семье. Это важнее работы, и это был тяжелый урок».

У пары трое дочерей. Оглядываясь назад, Сталлоне, у которого также есть два сына, выразил глубокое раскаяние в том, что был полностью сосредоточен на своей кинокарьере.

"Я не уделял должного внимания, когда они росли, — признался Сталлоне. - Я был так ориентирован на карьеру". Зато теперь он старается общаться с дочерьми почаще, знать, что их волнует.

В то время как его чрезвычайно успешная франшиза о Рэмбо сразу связала его с военными навыками и знанием огнестрельного оружия, актер и режиссер говорит, что у него смешанные чувства по поводу некоторых аспектов владения оружием, включая популярность автоматического оружия.

«Оружие нельзя отнять, оно укоренилось за 250 лет, но нужно убрать из него безответственность», - считает звезда.