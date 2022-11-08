Командир «Ахмата» опроверг слух о массовой гибели бойцов ВС РФ в Лисичанске

Глава чеченского спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов призвал не верить публикациям о массовой смерти российских военных в городе Лисичанск на территории ЛНР.

Днём вторника глава спецподразделения "Ахмат" и замглавы второго корпуса НМ Луганской Народной республики Апты Алаудинов публично заявил, что чеченские спецназовцы, народная милиция ЛНР и бойцы частной военной кампании "группа Вагнера" работают крайне слаженно, защищая рубежи Лисичанска от попыток наступления армии Украины.

Также Алаудинов утверждает, что подконтрольные ВСУ СМИ пытаются распространять дезинформацию о массовой гибели российских и чеченских солдат в Лисичанске, однако она не соответствует действительности.