СМИ сообщили, какова судьба недвижимости Софии Ротару в Крыму

Ялтинские особняк и отель певицы в Росреестре не значатся, но земля, на которой они находились, перешла во владение сына звезды, Руслана Евдокименко.

София Ротару после распада СССР стала владелицей коттеджа и отеля в Крыму. О судьбе недвижимости звезды написало издание Daily Storm, сообщает Рамблер.

Один из коттеджей певицы расположен в поселке Никита недалеко от Ялты. При этом земля, на которой стоит особняк, оформлен на ее сына - Руслана Евдокименко. Переоформление участка произведено в 2020-м, а дом вообще не отображается на карте Росреестра.

Любопытна и ситуация с особняком 19-го века в центре Ялты, где расположен отель Villa Sofia. На карте Росреестра он тоже не отображается, но участок размежеван и принадлежит Руслану Евдокименко. Земля оформлена на него летом 2021 года.

Компания «Вилла София», которая управляла отелем, в том же году ликвидирована.

Концертный директор звезды Сергей Лавров в 2019-м году опроверг информацию, будто Ротару отказывалась от концертов из-за обострения российско-украинских отношений. Он заявил, что такое решение связано с возрастом исполнительницы.

После начала спецоперации РФ на Украине София Ротару не обозначала свою позицию. Но 7 августа, в день своего 75-летия, София Ротару объявила, что готова помочь ВСУ.