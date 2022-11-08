Звезда фильма «Моя прекрасная няня» Станислав Николаев бросил все и принял постриг в монастыре Валаама
Актер ушел из киноиндустрии, развелся с женой и решил оставшуюся жизнь посвятить служению Богу, его родители в шоке.
47-летний актер Стас Николаев сегодня живет не в российской столице, а в Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре на Валааме. Как уточняет СтарХит, при постриге звезда кино принял имя Анастасий.
Несколько лет назад Николаев развелся с женой, в браке с которой родилась его дочь Ника. Будет ли Стас с ней общаться и дальше, насколько это реально, - неизвестно.
Родители звезды просят сына одуматься и возвратиться к привычной жизни. «Это не его история. Он же мужчина, в его возрасте не владеть женщиной — нет, это не жизнь!» — возмущен отец Николаева.
Стас закончил Щукинское театральное училище, в 2002-м году дебютировал в кино. Он снялся в таких сериалах, как «Моя прекрасная няня», «Свидетели», «Отель Элеон», «Возвращение мушкетеров» и других.
13 лет актер посвятил и Театру Сатиры. Его самая запоминающаяся роль - в спектакле «Люпофь», где Николаев одновременно сыграл роли актера, режиссера и драматурга.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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