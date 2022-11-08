Соседов назвал Киркорова "аморальным" за выступление в колготках на сцене Астаны
2022-11-08 17:13
Музыкальный критик Сергей Соседов осудил певца Филиппа Киркорова за его "голый" выход на сцене Казахстана. Критик призвал Киркорова помочь мобилизованным, а не тратиться на вульгарные наряды.
Музыкальный критик Сергей Соседов неуважительно высказался в адрес исполнителя Филиппа Киркорова, который позволил себе выйти на концерте в Астане в колготах, плотно прилегающих к телу.
Критик возмущен тем фактом, что в то время, когда участники спецоперации нуждаются в медикаментах, одежде и прочем, звезда сцены позволяет себе тратить миллионы на гардероб.
Соседов призвал Киркорова помогать нуждающимся, а не тратиться на "аморальные" наряды.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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