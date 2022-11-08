Посол Катара на чемпионате мира назвал гомосексуальность «психическим дефектом» и получил осуждения из Берлина
2022-11-08 17:44
Высказывания Халида Салмана, бывшего игрока сборной Катара и посла мероприятия, сделанные по общественному телевидению Германии, разочаровали министра спорта ФРГ.
Салман назвал в своем интервью на немецком ТВ гомосексуальность «психическим дефектом» и предложил всем, кто проповедует нетрадиционную сексуальность учесть нравы Катара приехав на ЧМ 2022.
Министр внутренних дел Германии, также отвечающий за спорт, во вторник резко раскритиковала заявления посла Катара на чемпионате мира по футболу, который назвал гомосексуализм «психическим ущербом».
«Такие заявления ужасны», — посетовала Нэнси Файзер на пресс-конференции в Берлине.
Опубликовано: Тарас Медведев
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